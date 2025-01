Brendan Carr prend officiellement la tête de la FCC américaine

Quelques heures après l’intronisation du 47ème président américain, Brendan Carr a officiellement pris la tête de la Federal Communications Commission (FCC), ce qui lui confère une autorité considérable pour façonner l’agenda de l’agence et mettre en œuvre des réglementations affectant les industries technologiques et médiatiques. Carr a défini ses priorités, notamment la stimulation de la croissance de l’emploi et de l’innovation dans des domaines tels que la gestion des bandes de fréquence, les infrastructures et l’économie spatiale. Son influence se reflète également dans ses contributions au Project 2025 de la Heritage Foundation, où Carr a plaidé pour des mesures telles que la limitation de l’immunité des entreprises technologiques en vertu de la Section 230, la transparence dans la hiérarchisation des contenus, l’exigence pour les entreprises technologiques de contribuer au financement de la bande passante rurale et l’accélération des délais pour l’approbations de lancements de satellites pour des entreprises comme Starlink de SpaceX. Carr a également rappelé les risques pour la sécurité nationale de certaines entités, en particulier la Chine et TikTok, bien que le changement de position de Trump sur TikTok rajoute de la complexité à cette approche.

Le leadership de Carr pourrait également impliquer l’utilisation de certains pouvoirs pour le moins controversés de la FCC « nouvelle formule », comme la révocation de licences de bandes de fréquences pour des violations des règles de temps égal dans les diffusions impliquant des personnalités politiques. Pour faire avancer les mesures les plus partisanes, Carr aura besoin d’un troisième vote républicain, lui-même dépendant d’une confirmation par le Sénat d’Olivia Trusty, la nommée de Trump pour la commission. On constate aussi qu’Andrew Ferguson, le nouveau patron de la FTC lui aussi choisi par Trump, partage un agenda similaire à celui de Carr, c’est à dire , axé sur la responsabilité des grandes entreprises technologiques, l’opposition totale à la censure et la promotion d’une liberté d’expression absolue (où la notion de modération n’existe plus).