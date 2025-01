Le fondateur d’Oculus tease un appareil XR… probablement destiné à un usage militaire

Le fondateur d’Oculus, Palmer Luckey, a laissé entendre sur X qu’une annonce importante serait faite dans les prochaines semaines :« Attendez ce qui sera annoncé dans quelques semaines et vous voyez si vous continuez à penser que je suis hors jeu » a ainsi déclaré Luckey à un post faisant l’état des lieux pas très reluisant du secteur de la XR. Plus tôt cette année, ce dernier avait révélé travailler sur un nouveau casque XR principalement destiné à des applications militaires, bien que ce dernier puisse également servir à des usages non militaires. Cette annonce devrait évidemment avoir un lien avec l’entreprise de défense, Anduril.

Wait till you see what I am announcing in a few weeks and see if you still think I am out of the game.

— Palmer Luckey (@PalmerLuckey) January 19, 2025