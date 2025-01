Genshin Impact : le studio MiHoYo passe un accord avec la FTC pour restreindre l’accès des lootboxes aux enfants

MiHoYo, le développeur du très populaire Genshin Impact, a accepté de restreindre les achats en jeu (achats in-apps) sans consentement parental pour les joueurs de moins de 16 ans et de payer une amende de 20 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec la Federal Trade Commission (FTC). La FTC accuse en effet l’entreprise d’avoir induit en erreur des enfants, des adolescents et d’autres joueurs en leur faisant dépenser des sommes importantes pour des lootboxes avec de faibles chances de réussite (c’est malheureusement le principe même des lootboxes). De plus le marketing du jeu ciblait activement les enfants. Pour ne rien arranger, le studio a enfreint la loi COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) en collectant des informations personnelles sur des enfants de moins de 13 ans, évidemment sans le consentement approprié.

L’ordonnance proposée par la FTC vise à empêcher Genshin Impact d’utiliser des pratiques trompeuses liées à son système de gacha. l’accord exigerait également du développeur qu’il divulgue les probabilités d’obtenir des objets rares, qu’il clarifie le taux de conversion de la monnaie virtuelle et qu’il propose une option permettant d’acheter directement des loot boxes avec de l’argent réel. De plus, l’entreprise serait tenue de supprimer toutes les informations personnelles collectées auprès d’enfants de moins de 13 ans, sauf si ces dernières ont été obtenues avec le consentement parental (ce qui n’est jamais le cas dans les jeux de ce type). Bien que le développeur ait accepté toutes ces conditions, un juge fédéral devra encore approuver l’ordonnance avant que ces exigences ne soient appliquées.