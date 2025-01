Blue Origin réussit le lancement inaugural de sa fusée New Glenn

Blue Origin a réussi le lancement inaugural de sa fusée New Glenn ce mercredi 16 janvier, cette dernière ayant franchi la ligne de Kármán peu après 2h00 du matin, (heure de la côte Est des États-Unis). La réussite n’est pas totale puisque l’étage principal de la fusée a échoué à se poser sur une plateforme océanique, mais il ne s’agissait là que d’un objectif secondaire de la mission. Cependant, cet échec n’a pas éclipsé l’objectif principal de la mission, qui était d’atteindre l’orbite, objectif que le deuxième étage ainsi que la charge utile sont parvenus à accomplir. Le CEO de Blue Origin, Dave Limp, avait précisé en personne que l’atterrissage de l’étage principal était un objectif secondaire ambitieux, le comparant aux premières années de tests de SpaceX avant de réussir à poser les boosters de sa Falcon 9.

New Glenn est un lanceur réutilisable de forte capacité conçu pour au moins 25 vols par booster. Ce dernier offre des capacités de charge impressionnantes, pouvant transporter plus de 13 tonnes métriques vers une orbite de transfert géostationnaire (GTO) et 45 tonnes métriques vers une orbite terrestre basse (LEO). Lors de son vol inaugural, la fusée transportait le Blue Ring Pathfinder, une partie de la plateforme Blue Ring de Blue Origin destinée à fournir des services pour des clients tels que le Pentagone. Cette mission visait à tester les systèmes de vol et au sol de Blue Ring, ainsi que ses capacités opérationnelles.