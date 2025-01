Blue Origin reporte le lancement de sa fusée New Glenn

Le très attendu lancement inaugural de la fusée orbitale New Glenn de Blue Origin a été reporté ce lundi matin en raison d’un problème lié à l’un des sous-systèmes de la fusée, problème apparemment causé par une obstruction due à de la glace dans une ligne d’aération. Ce retard soulève évidemment quelques questions concernant le calendrier du lancement, d’autant que l’entreprise aura besoin d’au moins 48 heures pour réinitialiser la fusée.

De plus, les conditions météorologiques se dégradent dans l’océan Atlantique, un facteur crucial pour l’atterrissage du propulseur de New Glenn sur une barge autonome, ce qui complique d’autant la reprogrammation du lancement. Mesurant pas moins de 98 mètres de haut, New Glenn a été installée sur son pas de tir à Cape Canaveral le 9 janvier dernier, la date initiale de lancement étant prévue le 12 janvier avant d’être ensuite reportée au 13 janvier pour maximiser les chances de récupération du propulseur.

Le succès de New Glenn est essentiel pour Blue Origin, la société fondée par Jeff Bezos cherchant à entrer sur le marché des lanceurs à charges lourdes, actuellement (largement) dominé par SpaceX. Contrairement à la fusée suborbitale New Shepard, utilisée principalement pour des vols touristiques et expérimentaux, New Glenn a été conçue pour transporter des charges utiles en orbite, ce qui permettra à Blue Origin de signer des contrats de mission avec la NASA, l’US Space Force et le projet Kuiper d’Amazon. L’objectif principal de ce premier lancement est d’atteindre l’orbite en toute sécurité New Glenn transportera un démonstrateur pour Blue Ring, « une plateforme spatiale conçue par Blue Origin pour soutenir les opérations de vaisseaux spatiaux. Cette plateforme sera capable de ravitailler, transporter et héberger des satellites. Un prototype devrait être lancé lors du vol inaugural de la fusée New Glenn au début de l’année 2025. » (source Wiki)