L’ancien responsable design de la gamme Surface de Microsoft rejoint Amazon

Ralf Groene, ancien responsable design pour Windows et les appareils Surface chez Microsoft, vient de rejoindre Amazon en tant que chef du design de la division appareils et services. Groene a joué un rôle clé dans le développement de la gamme Surface de Microsoft, collaborant étroitement avec Panos Panay pour donner vie à des produits emblématiques comme la tablette Surface et ses dérivés. La première tablette Surface, lancée en 2012, a commencé sous forme de croquis dans le carnet de Groene, influençant les conceptions hybrides d’ordinateurs portables durant la décennie suivante. A noter que Groene retrouvera une ancienne connaissance chez son nouvel employeur puisque Panos Panay a rejoint Amazon il y a deux ans.

C’est peu dire qu’Amazon pioche essentiellement chez Microsoft pour constituer ses propres équipes de produits et services. J Allard, le cofondateur de la Xbox, a rejoint l’équipe de Panay plus tôt cette année pour se concentrer sur de « nouvelles idées », tandis qu’Aidan Marcuss, un ancien dirigeant de Windows Cloud, dirige désormais les équipes Fire TV, publicités et AppStore d’Amazon. Le numéro un de l’eCommerce se donne donc les moyens humains de sa diversification en embauchant des profils d’expérience, ce qui prouve au passage que les ambitions du géant américain ne sont pas feintes.