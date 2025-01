Secretlab Titan Evo : le siège gaming à la hauteur des attentes

Les sièges gaming ne se contentent plus d’être fonctionnels : ils doivent allier ergonomie, design et robustesse. Avec la Titan Evo, Secretlab propose un modèle qui semble cocher toutes les cases. Ce produit haut de gamme offre une multitude de réglages et se décline en plusieurs matériaux et tailles. Mais que vaut-il réellement une fois installé dans votre espace de travail ou de jeu ? Nous avons pris le temps de tester ce fauteuil pour vous livrer un avis approfondi.

Un produit pensé pour tous les utilisateurs

La Secretlab Titan Evo 2022 se démarque par son adaptabilité. Disponible en trois tailles — Small, Regular et XL —, elle s’adresse aussi bien aux petites qu’aux grandes morphologies. L’assise large, mesurant jusqu’à 51 cm pour certains modèles, offre un confort optimal pour un large éventail de gabarits. Son revêtement se décline en plusieurs matières, comme le tissu SoftWeave, le similicuir hybride ou encore le cuir nappa, permettant ainsi de répondre à divers goûts et budgets. Que vous cherchiez un modèle robuste pour une utilisation prolongée ou un design qui s’harmonise avec votre environnement, cette chaise promet de répondre à vos attentes.Secretlab propose également des éditions spéciales aux couleurs de franchises célèbres comme *League of Legends*, *Game of Thrones* ou *World of Warcraft*, permettant une personnalisation accrue.

Un montage fluide, mais une empreinte environnementale perfectible

L’un des premiers points forts de ce modèle réside dans sa simplicité de montage. Livrée avec des outils adaptés et une notice détaillée, la Titan Evo 2022 peut être montée en moins de 30 minutes, même par une seule personne. Secretlab a également intégré des aides numériques comme un QR code ou un tag NFC, permettant d’accéder à des vidéos explicatives. Cependant, on regrette l’utilisation excessive de plastique dans l’emballage, un point qui pourrait être amélioré pour réduire l’impact écologique.

Design et stabilité : un équilibre maîtrisé

Visuellement, la Titan Evo joue la carte de la sobriété. Son design épuré et ses finitions soignées la rendent attrayante, même en dehors des setups gaming traditionnels. Contrairement à d’autres modèles, elle se veut discrète avec des côtés baquets peu proéminents. Une fois montée, la chaise impressionne par sa stabilité : son centre de gravité est optimisé pour éviter tout risque de basculement, même en position inclinée à 165°. Cette inclinaison généreuse, combinée à un mécanisme de bascule décentré, permet de trouver une position confortable pour les phases de détente, tout en réduisant la pression sur les jambes par rapport aux systèmes de bascule centrée.

Des réglages précis pour un confort sur mesure

Le véritable atout de la Titan Evo réside dans ses réglages. Elle permet d’ajuster la hauteur de l’assise (46 à 55 cm, selon les versions), l’inclinaison du dossier et même la fermeté du soutien lombaire grâce à une molette dédiée. Ces options, souvent réservées à des modèles beaucoup plus chers, permettent un maintien optimal du bas du dos jusqu’aux épaules, favorisant une posture ergonomique. Les accoudoirs 4D, réglables dans toutes les directions, ajoutent une touche d’ergonomie supplémentaire, bien que leur système magnétique, pratique pour le remplacement, manque parfois de stabilité lors de mouvements brusques. Au cours des quelques semaines qu’a duré ce test, à plusieurs reprises les accoudoirs ce sont décrochés.

Un confort ferme, mais équilibré

Conçue pour offrir un maintien optimal, la Titan Evo privilégie une assise ferme, idéale pour de longues sessions de travail ou de jeu. La version en similicuir hybride NEO, testée ici, propose un compromis agréable entre fermeté et souplesse, évitant ainsi la sensation de rigidité souvent critiquée sur les modèles similaires. Les coudes profitent également du rembourrage des accoudoirs, apportant un supplément de confort appréciable. Secretlab nous a envoyé des dessus d’accoudoirs premiums à mémoire de forme qui ajoute du confort supplémentaire à l’ensemble. Le coussin de tête, à mémoire de forme, constitue un atout pour les moments de détente, bien qu’il puisse gêner lors d’une utilisation prolongée en position assise.

Une chaise premium à un tarif compétitif

Proposée entre 549 et 674 euros selon les options choisies, la Titan Evo bénéficie régulièrement de promotions sur le site de Secretlab, ramenant son prix de départ à environ 479 euros. Un tarif qui reste compétitif au vu de la qualité des matériaux et des fonctionnalités offertes. Ce modèle s’adresse autant aux amateurs exigeants qu’aux professionnels recherchant un siège durable et polyvalent.

Pour les dessus d’accoudoirs à mémoire de forme Technogel, il faudra compter 89€ supplémentaire.

Conclusion : une référence dans l’univers des sièges gaming

La Titan Evo s’inscrit dans le segment haut de gamme avec des finitions robustes et des matériaux de qualité. La structure allie métal et plastique renforcé, offrant une impression de solidité sans compromis sur l’esthétique. Aucun jeu n’est perceptible dans les différentes parties ajustables, ce qui témoigne de l’attention portée à la fabrication. Cependant, certains éléments comme les caches en plastique pourraient être améliorés pour renforcer la durabilité globale.