La mission BepiColombo rapporte des images saisissantes de Mercure

La mission spatiale euro-japonaise BepiColombo a capturé des images absolument saisissantes de Mercure lors de son sixième et dernier survol, utilisant la gravité de la planète pour ajuster sa trajectoire en vue d’une insertion orbitale en 2026. En survolant Mercure à seulement 290 de sa surface, la sonde a pu photographier unpaysage criblé de cratères, y compris des régions en permanence ombragées près du pôle nord (un zone susceptibles de contenir de l’eau glacée). Grâce à ses caméras embarquées, BepiColombo offre des vues détaillées de plusieurs des cratères emblématiques de la planète tels que Prokofiev et Kandinsky, ainsi qu’un aperçu impressionnant de la frontière entre le jour et la nuit. Ces images révèlent aussi en détails le gigantesque bassin Caloris, qui est le plus grand cratère d’impact de Mercure, ainsi que d’autres régions éclaircies par l’activité volcanique.

Non, ce n’est pas la Lune mais bien Mercure

BepiColombo est composée de l’Orbiteur Planétaire de Mercure (MPO) conçu par l’ESA et de l’Orbiteur de la Magnétosphère de Mercure (MMO) de la JAXA,. Il s’agit seulement de la troisième mission à visiter Mercure, une cible particulièrement difficile en raison de l’attraction gravitationnelle du Soleil. Lancée en 2018, la mission se fixe pour objectif d’explorer la composition et la géologie de Mercure, et notamment de vérifier la présence potentielle de glace d’eau dans les cratères ombragés de la planète. Depuis son premier survol en 2021, la sonde a fourni aux scientifiques un gros stock de données, ce qui a permis d’en savoir plus sur l’histoire volcanique de Mercure et les processus qui façonnent sa surface unique. Les deux orbiteurs entreront dans leurs orbites respectives autour de Mercure à la fin de l’année 2026.