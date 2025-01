Lenovo présente le premier ordinateur portable doté d’un écran enroulable

C’était l’une des stars du salon du CES 2025 : Lenovo a présenté non pas un prototype mais le premier modèle destiné à la commercialisation d’ordinateur portable avec écran enroulable. Le ThinkBook Plus Gen 6 s’affiche comme un appareil standard de 14 pouces mais peut étendre son écran OLED jusqu’à 16,7 pouces (et la résolution de 2000 x 2350 pixels) grâce à de petits moteurs intégrés dans la charnière ! Des petites animations colorées s’affichent durant la transition. Cette flexibilité offre à tout moment un espace d’affichage supplémentaire, ce qui permet par exemple d’afficher côte à côte deux fenêtres de grande taille ou de faciliter le travail en multitâches. Produit grâce à la technologie OLED flexible de Samsung Display, l’écran présente toutefois de légers « plis » uniquement visibles sous certains angles.

Côté composants, le ThinkBook Plus Gen 6 est doté d’un processeur Intel Core Ultra 7 Series, de 32 Go de RAM DDR5x et d’un SSD de 1 To, mais propose peu de ports, soit deux Thunderbolt 4 uniquement et une prise casque. Bien que son design original et son attrait futuriste soient impressionnants, l’appareil est limité par le logiciel, Windows ne prenant pas en charge nativement les écrans enroulables. Lenovo a donc dû développer un logiciel personnalisé pour gérer l’espace d’écran supplémentaire. Le ThinkBook Plus Gen 6 sera commercialisé au mois de juin prochain au prix de 3500 dollars.