Blocage des sites pornos aux mineurs : un nouveau groupe de travail est créé

La ministre chargée du Numérique Clara Chappaz a annoncé la création d’un groupe de travail sur la vérification d’âge pour l’accès aux sites pornographiques, à la veille de l’entrée en vigueur d’une nouvelle obligation.

« Nous avons convenu aujourd’hui de lancer un groupe de travail plus technique pour rentrer dans un certain nombre de questions qui ont été évoquées », a déclaré la ministre à des journalistes à l’issue d’une table ronde avec une quarantaine d’acteurs du secteur.

Des représentants d’associations, des actrices et des sites pornographiques, ainsi que des sociétés de vérification d’âge et d’authentification en ligne étaient présents. Ce groupe de travail aura pour but de suivre la mise en conformité des sites pornographiques avec un référentiel publié par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Ce texte, adopté en octobre, prévoit la mise en place d’un processus d’authentification à « double anonymat » pour empêcher l’accès des mineurs aux sites pornographiques. « Nous continuerons notre travail pour faciliter, fluidifier la mise en relation entre les solutions et les sites Internet », a indiqué la ministre.

Clara Chappaz a précisé que le groupe pourrait inclure la Direction interministérielle du Numérique (Dinum) et « sera ouvert à tous les acteurs ». La ministre n’a pas arrêté de date de fin d’existence de ce groupe : « Tant que nous sentirons que nous avons besoin de continuer à travailler tous ensemble pour changer réellement le quotidien des Français, nous le ferons ».