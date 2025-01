[CES 2025] Acer dévoile deux consoles de jeu portables dont une de 10,9 pouces

Acer a présenté deux nouvelles consoles de jeu portables lors du CES 2025, mettant l’accent sur la performance et les (très) grandes dimensions de ces appareils. Le modèle phare, le Nitro Blaze 11, est doté d’un écran massif de 10,95 pouces et de composants dernier cri, ce qui inclue un processeur AMD Ryzen 7 8840HS épaulé par un GPU Radeon 780M, 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 2 To de stockage.

Fonctionnant sous Windows 11 avec le hub de jeu d’Acer, l’appareil dispose d’un écran haute résolution de 2560×1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les dimensions et le poids du Nitro Blaze 11 font évidemment sensation : la console 11 pouces pèse plus de 1 kg, soit l’équivalent de deux iPad Air empilés. Ses manettes détachables le rendent encore plus polyvalent et permettent d’y jouer en mode « contrôleurs externes ».

Pour ceux qui préfèrent une option plus portable, Acer a également annoncé le Nitro Blaze 8, équipé d’un écran de 8,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Bien qu’il partage les mêmes spécifications techniques que son grand frère, les contrôleurs de ce modèle ne sont pas détachables.

Les deux appareils offrent plusieurs options de connectivité, notamment des ports USB-C avec prise en charge USB 4, un port USB Type-A ainsi qu’un emplacement microSD, et sont alimentés par une batterie de 55 Wh. Le Nitro Blaze 11 sera proposé au prix de 1 099 dollars, tandis que le Nitro Blaze 8 coûtera 899 dollars, le lancement étant prévu pour le deuxième trimestre de 2025.