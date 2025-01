Afeela 1 : Sony dévoile le prix de sa voiture électrique et lance les précommandes

Afeela 1, la voiture électrique née de la collaboration entre Sony et Honda, franchit une étape importante : elle est désormais disponible en précommande. Après cinq années de développement, le modèle fait son entrée sur le marché avec deux versions : l’Afeela 1 Origin au prix de 89 900 dollars et l’Afeela 1 Signature à 102 900 dollars. Ces prix incluent un abonnement gratuit de trois ans à divers services, tels que l’assistance à la conduite de niveau 2+ et un assistant personnel alimenté par l’IA.

Précommandes pour la voiture Afeela 1 de Sony

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, mais pour l’instant, seuls les résidents de Californie peuvent déposer un acompte remboursable de 200 dollars pour réserver leur véhicule. La disponibilité dans les autres régions est encore floue à ce stade.

Côté caractéristiques techniques, l’Afeela 1 propose une autonomie estimée à 300 miles (environ 483 km) selon les normes de l’EPA, et dispose d’une compatibilité intégrée avec le réseau de superchargeurs de Tesla. En matière de personnalisation, le modèle ne semble offrir qu’une seule couleur : le « Core Black ». Les livraisons de l’Afeela 1 Signature commenceront en 2026, tandis que celles de la version Origin devront patienter jusqu’en 2027.

Le prototype le plus récent, que Yasuhide Mizuno, PDG de Sony Honda Mobility, décrit comme « presque final », présente un design inspiré à la fois de Tesla et de la Lucid Air, avec des porte-à-faux courts et un long empattement. L’intérieur est également hautement technologique, avec un tableau de bord équipé d’écrans couvrant toute sa largeur, 40 capteurs et caméras pour l’assistance à la conduite semi-autonome, ainsi que des indices d’intégration de la réalité augmentée et de « mondes virtuels » pour enrichir l’expérience de conduite.

Lors de la conférence de presse au CES 2025, Yasuhide Mizuno a présenté une fonctionnalité en appelant le véhicule sur scène avec une commande vocale sur son téléphone. Cependant, il n’a pas été précisé si cette démonstration sera incluse dans la version de production.

Sony Honda Mobility prévoit de présenter davantage de détails sur l’expérience client autour de l’Afeela 1 lors d’une autre conférence de presse programmée aujourd’hui.