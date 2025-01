Stern commercialise un somptueux flipper Donjons et Dragons

On aurait voulu écrire « ce sera dur de ne pas craquer », mais le tarif du bouzin risque fort de réfréner les ardeurs des plus fans. Histoire de fêter comme il se doit les 50 ans (51 ans depuis le 1er janvier 2025) du célèbre RPG Donjons et Dragons, la fabricant de flippers Stern vient de commercialiser un somptueux flipper sobrement baptisé Dungeons & Dragons: The Tyrant’s Eye. Disponible en trois versions toutes hors de prix (plus de 9000 euros pour la table standard et plus de 16000 euros pour le modèle en édition limitée), le flipper Dungeons & Dragons: The Tyrant’s Eye est une superbe pièce d’orfèvrerie ludique : « À l’occasion des 50 ans du plus grand jeu de rôle mondial, Stern Pinball invite les joueurs du monde entier à se lancer dans un voyage épique et palpitant en explorant les royaumes oubliés. Ils y rencontreront des ennemis emblématiques, tels qu’un dragon rouge, un cube gélatineux, un mimic, Sammaster le lich, Xanathar le beholder, un owlbear, ainsi que des lieux légendaires de Faerûn, comme Arabel et Westgate. »



Le dragon en animatronique est la pièce la plus complexe jamais fabriquée par Stern



Les illustrations du flipper sont signées par l’artiste Vincent Proce et la musique est du compositeur Cris Velasco. Quant aux nombreuses voix qui émailleront les parties, c’est littéralement l’orgie avec un casting 5 étoiles dont Michael Dorn, Kevin Smith, Luke Gygax, Chris Prynoski, Brendon Small, Gerard Way, Matthew Mercer, Laura Bailey, Marisha Ray, Anthony Carboni et Mica Burton. A noter que le modèle en édition limitée sera fabriqué en 740 exemplaires à peine.

Ce modèle comprend aussi « le système d’éclairage Speaker Expression Lighting avec des effets de jeu aux thèmes de D&D, un backglass miroir inspiré du dragon en couleurs, des autocollants de haute définition Tiamat et Xanathar en couleurs avec des illustrations dessinées à la main par Vincent Proce, un revêtement en poudre personnalisé « Dragon Red » pour la protection du flipper, une arche inférieure signée par le concepteur, un système audio amélioré, un verre de jeu anti-reflet, un moteur shaker, une plaque numérotée de manière séquentielle, un certificat d’authenticité signé, et un badge numérique Insider Connected pour les propriétaires LE à l’inscription. ». N’en jetez plus ! Ces trois flippers (standard, premium, limited) sont disponibles à la vente sur le site Top-game.