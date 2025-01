Le chinois JMGO dévoile un vidéoprojecteur avec une optique montée sur un gimbal

Il est bien difficile pour les fabricants de se distinguer sur le marché du vidéoprojecteur, mais une marque chinoise vient tout de même de créer la sensation : le projecteur JMGO N3 Ultra Max propose en effet une nouveauté inédite sur ce type de produit, soit une optique montée sur un gimbal motorisé permettant aux utilisateurs d’ajuster la projection à distance via une télécommande sans fil… sensible au mouvement ! Plus fort encore, le projecteur gère automatiquement les réglages de précision, tels que la mise au point, le zoom optique et la correction trapézoïdale, garantissant ainsi une image toujours parfaitement alignée.

Grâce à des caméras intégrées et des capteurs de distance 3D, le projecteur peut aussi détecter les « obstacles » sur les murs (comme des interrupteurs) et ainsi adapter la taille de l’image à afficher en fonction de l’encombrement de la surface. Outre ses fonctions d’installation automatique ultra-ergonomiques, le N3 Ultra Max affiche une fiche technique vraiment solide : l’affichage en 4K est assuré par un système à triple laser produisant jusqu’à 4 000 lumens ISO, ce qui est suffisant pour projeter des images jusqu’à 180 pouces ou des images plus petites mais plus lumineuses adaptées au pièces en lumière ambiante.

Le JMGO N3 Ultra Max est uniquement commercialisé en Chine mais JMGO prépare déjà un modèle « international » prévu pour la fin de l’année 2025. Cette version inclura des améliorations logicielles, une intégration avec Google TV et un support natif de Netflix.