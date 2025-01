LG dévoile une lampe qui fait aussi vidéoprojecteur et enceinte Bluetooth

En marge du CES 2025, LG présente deux nouveaux vidéoprojecteurs tout-en-un, combinant design moderne et fonctionnalités intéressantes. Ces vidéoprojecteurs fonctionnent sous webOS et offrent une large compatibilité avec les applications de streaming populaires.

Le modèle PF600U se distingue par sa polyvalence, en combinant un vidéoprojecteur Full HD (1 920 x 1 080 pixels), un haut-parleur Bluetooth et une lampe sur pied. Pesant 7,5 kg, il dispose de deux haut-parleurs et d’une lampe LED capable de produire neuf couleurs différentes et cinq niveaux de luminosité. Le vidéoprojecteur peut pivoter sur un axe de 110 degrés, avec un ajustement automatique de l’écran permettant de facilement adapter l’image en déplaçant la lampe. Cependant, sa luminosité de 300 lumens (ANSI) reste insuffisante pour offrir une image de qualité dans des conditions lumineuses, nécessitant un environnement sombre pour profiter pleinement du rendu en 1920 x 1080 pixels.

Le CineBeam S (modèle PU615U) est un vidéoprojecteur ultra-court de petite taille (110 x 160 x 160 mm), capable de projeter une image 4K à partir d’une source lumineuse laser RGB, même placé à quelques centimètres d’un mur ou d’un écran ALR (Ambient Light Rejection). Il est doté de haut-parleurs stéréo intégrés avec prise en charge du Dolby Atmos et d’une luminosité plus élevée (500 lumens ANSI), mais l’image risque de paraître délavée si elle est exposée à une lumière ambiante.

Pour l’instant, LG ne communique pas de détails sur les prix, la date de sortie ou la disponibilité géographique de ces modèles, suscitant encore un certain mystère avant leur première démonstration au CES 2025 dans quelques jours.