Martyn Brown, le co-fondateur du studio Team 17 (Worms), est décédé à 57 ans

C’est l’un de ces grands noms du jeu vidéo qui n’ont pas eu l’heure d’être populaires auprès du grand public. Et pourtant, Martyn Brown était le co-fondateur de Team 17, un studio à qui l’on doit d’énormes succès comme Alien Breed et surtout le tactical-action Worms. C’est en 1990 que Martyn Brown co-fondera le célèbre studio britannique avec son compère Debbie Bestwick. Martyn Brown quittera Team 17 en 2011, continuant à participer aux destinées d’autres studios comme Double Eleven, Exient ou bien encore New Star Games, entre autres…

Martyn Brown n’est malheureusement plus de ce monde, ainsi que l’a annoncé son fils sur les réseaux sociaux : « Martyn est décédé paisiblement dans son sommeil à 8h17, le 28 décembre 2024, entouré de sa famille, après une longue bataille contre une série d’accidents vasculaires cérébraux. Sachez qu’il est parti à sa guise, en écoutant sa musique préférée et entouré de ses proches. »

Les hommages se multiplient depuis l’annonce de ce décès : Jamie Sefton, patron de Game Republic ou bien encore Simon Barratt, CEO de Cooperative Innovations, se sont remémorer les moments passés avec Martyn Brown, souvent dépeints comme un bon vivant amateur de foot, de voyages, de bornes d’arcade ou de bonnes bouffes avec ses amis. Un homme de goût assurément.