L’Iran lève l’interdiction de WhatsApp, mais d’autres restrictions restent

Les autorités iraniennes ont levé l’interdiction qui pèse depuis plus de deux ans sur WhatsApp et le Google Play Store. Cette décision marque une évolution notable dans la gestion de l’accès à Internet en Iran, après une période de censure accrue suite aux manifestations de l’automne 2022. Cependant, pour de nombreux Iraniens, ce déblocage n’apporte que peu de changements dans leur quotidien.

Plus de blocage de WhatsApp en Iran

Ardavan Youssefi, un patron de café à Téhéran, explique que cette levée du blocage n’affecte guère ses habitudes : « Cela ne change pas grand-chose pour moi, car je dois toujours acheter et utiliser des VPN pour Instagram, Telegram et d’autres plateformes toujours interdites ». Le recours à des VPN est courant en Iran, où plus de 80% des internautes utilisent ces outils pour contourner les restrictions sur des applications comme Instagram et Telegram, qui restent inaccessibles sans certains outils.

La levée de l’interdiction de WhatsApp s’inscrit dans un contexte tendu. En plus de la crise économique marquée par la dévaluation de la monnaie et les sanctions internationales, les Iraniens font face à des difficultés quotidiennes, notamment les pénuries d’énergie et une pollution de l’air grandissante. « Cette mesure était destinée à créer un minimum de satisfaction dans l’opinion », souligne Amir Rashidi, directeur des droits numériques et de la sécurité du groupe Miaan à New York. Selon lui, le déblocage de WhatsApp et du Google Play Store ne constitue pas une menace pour la stabilité du régime, car ces plateformes ne sont pas perçues comme des lieux de dissidence politique.

Certains, comme Amir Heidari, un développeur de logiciels, se réjouissent de ce léger assouplissement : « C’est beaucoup plus facile maintenant de joindre mes amis et ma famille », dit-il. Toutefois, pour Elaheh Khojasteh, une entraîneuse de sport, la levée de ces restrictions est loin de résoudre les problèmes de fond : « Il y a des problèmes bien plus importants qui doivent être résolus. »

Si cette mesure marque une première étape vers un possible assouplissement des restrictions, le gouvernement iranien indique que des plateformes comme YouTube et Telegram pourraient être accessibles dans le futur, mais sous des conditions strictes. Reste à savoir si ce geste sera suivi d’autres initiatives en faveur de la liberté numérique dans le pays.