WhatsApp : l’Iran vote pour lever l’interdiction en place depuis 2 ans

Le Conseil suprême du cyberespace iranien, chargé de gérer les questions relatives à Internet et au cyberespace dans le pays, a voté la levée de l’interdiction de WhatsApp. La messagerie faisait l’objet de restrictions depuis plus de deux ans.

Vers un déblocage de WhatsApp en Iran

« L’interdiction de WhatsApp et de Google Play a été levée par un vote unanime des membres du Conseil suprême du cyberespace », a déclaré l’agence de presse iranienne Irna. « Il s’agit de la première étape du plan visant à lever les restrictions », a ajouté Irna. « Aujourd’hui, nous avons fait le premier pas vers la levée des restrictions sur l’Internet avec (…) consensus », a déclaré de son côté sur X le ministre des Communications, Sattar Hashemi.

Après les manifestations déclenchées en 2022 par la mort en détention de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire strict, l’Iran a bloqué Instagram et WhatsApp, les applications les plus utilisées depuis l’interdiction de YouTube, Facebook, Telegram, Twitter et TikTok ces dernières années. Cette décision a suscité une controverse en Iran, les détracteurs des restrictions affirmant que les contrôles étaient coûteux pour le pays.

« Les restrictions n’ont rien apporté d’autre que de la colère et des coûts supplémentaires pour la vie des gens », a déclaré sur X un conseiller présidentiel, Ali Rabiei. D’autres ont toutefois mis en garde contre la levée des restrictions.

Le quotidien Shargh a indiqué que 136 députés sur les 290 membres du Parlement ont envoyé une lettre au Conseil pour lui dire que cette mesure serait un « cadeau aux ennemis » de l’Iran. D’après le journal, les députés ont demandé que l’accès aux plateformes en ligne restreintes ne soit autorisé que « si elles sont attachées aux valeurs de la société islamique et respectent les lois de l’Iran ».

Le président iranien Massoud Pezeshkian, qui a pris ses fonctions en juillet, s’était engagé, lors de sa campagne, à assouplir les restrictions imposées depuis longtemps à l’utilisation d’Internet.