Bonne Année 2025 !!!

Si l’on devait faire un bilan technologique de l’année 2024 qui vient de s’écouler, le résultat serait sans doute assez mitigé : du côté de la tech grand public, c’est la prise de risque minimale qui domine, hormis bien sûr dans le secteur des IA (et encore…). Les nouvelles générations de smartphones ressemblent toujours plus aux précédentes, ce qui n’empêche pas le secteur de déjouer les prédictions des analystes : les ventes restent extrêmement élevées tandis que l’absence de nouveautés majeures (voire de nouveautés tout court) n’épuise pas l’envie de renouvellement des consommateurs. Heureusement, on note qu’au milieu de cette frénésie d’achat les appareils de seconde main, reconditionnés, prennent une part de plus en plus importante. La planète dit merci. Le jeu vidéo a de son côté connu une grande année 2024, avec un amoncellement de titres majeurs jusqu’au bout de l’année (Indiana Jones et le Cercle Ancien en est un très joli symbole); en revanche, l’annonce d’une PS5 Pro hors de prix a de quoi nourrir quelques craintes pour la prochaine génération de machines.

Mais c’est bien l’absence de nouveautés majeures qui reste le point saillant de 2024, une stase qui se retrouve aussi au niveau des « trends », des tendances technologiques qui ont marqué l’année passée : de l’IA partout, de belles images de James Webb (avec tout de même quelques avancées majeures concernant des points scientifiques précise, comme l’âge précoce des toutes premières galaxies de l’univers), des smartphones qui se ressemblent tous, de l’Elon Musk omniprésent (trop sans doute), de la règlementation européenne dans tous les sens et c’est à peu près tout pour le repas principal. Si l’on peut espérer quelque chose pour cette année 2025 qui commence à peine, c’est peut-être de nous apporter un peu plus de véritables surprises, de motifs d’émerveillement ou d’espoir, loin des problématiques un peu rances de la « guerre »culturelle, de l’égo surdimensionné de Musk et des prévisions d’analystes obnubilés par les bénéfices jusqu’à la nausée. Restons lucides : ce n’est pas gagné.

A notre humble niveau, la rédaction de KultureGeek espère continuer à vous apporter son lot d’informations tech et « geeks » en 2025, et que ces news toutes fraiches gardent un bon goût de « revenez-y ». Et puis tout de même, la technologie n’est pas le plus important dans la vie, ce que savent très bien tous ceux de nos lecteurs (et des autres) qui ont traversé une année 2024 de galère. A tous ceux-là, à ceux à qui la vie sourit, aux plus pinailleurs de nos lecteurs jusqu’aux plus laudateurs, aux plus jeunes et aux plus grisonnants, aux amateurs forcenés de la tech ainsi qu’aux Padawans de la culture geek, aux plus anciens de nos lecteurs et aux nouveaux venus, nous souhaitons une bonne, une très bonne année 2025.