800 000 personnes sont privées de télévision et perturbations des réseaux mobiles

Des agents sont à pied d’œuvre au nord de Lyon dans le but de rétablir la télévision à temps pour le Réveillon pour quelque 800 000 personnes qui en sont privées depuis un incendie criminel lundi, a indiqué le groupe TDF (ex-Télédiffusion de France).

Les équipes du diffuseur et opérateur de sites d’antennes ont été déployées autour d’un pylône de télécommunication, qui a pris feu vers 3 h 30 lundi matin à Cenves (Rhône), coupant du réseau un large bassin de population autour de Mâcon (Saône-et-Loire) et Bourg-en-Bresse (Ain). Elles s’affairent afin de dépolluer le site et installer du matériel de remplacement.

Sans donner aucune garantie, « on espère un rétablissement pour la télévision d’ici ce soir », a indiqué une porte-parole de TDF à l’AFP. « Il y a des gens qui n’ont que la télévision en cette période de fêtes. C’est leur seul moyen de se connecter à ce qu’il se passe à l’extérieur », a-t-elle souligné.

Outre la perte de nombreuses chaînes de télévision, le réseau téléphonique 3G, 4G et 5G est également « très dégradé » chez tous les opérateurs, mais dans un rayon plus petit autour de Cenves, a précisé TDF. Des travaux pourront être réalisés la semaine prochaine, mais « ça ne dépend pas que de nous », selon TDF. La radio, elle, n’a pas été touchée.

Les premières constatations des gendarmes lundi ont révélé que l’incendie était d’origine criminelle. Le pylône a été incendié à l’aide de carburant et un grillage permettant d’y accéder a été découpé. Une enquête du chef de dégradation de biens par un moyen dangereux pour les personnes est en cours.