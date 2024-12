TikTok écope d’une amende de 10 millions de dollars pour des défis mortels

Le Venezuela a infligé une amende de 10 millions de dollars à TikTok pour sa négligence à contrôler les défis en ligne, après la mort de trois adolescents vénézuéliens ayant relevé un défi dangereux laissé en circulation sur le réseau social.

10 millions de dollars d’amende pour TikTok

La Cour suprême du Venezuela a ordonné à TikTok d’effectuer le paiement dans les huit prochains jours « compte tenu de sa négligence, en n’ayant pas mis en œuvre les mesures nécessaires et appropriées pour empêcher la diffusion de publications évoquant des défis viraux », a déclaré la juge Tania D’Amelio.

Le 21 novembre, la Cour suprême avait accepté d’examiner ce dossier, après la mort de trois adolescents et l’empoisonnement de 200 autres dans plusieurs établissements scolaires du pays, après avoir inhalé des substances chimiques promues dans le cadre de défis viraux. « Avec l’amende infligée, l’État vénézuélien créera un fonds pour les victimes de TikTok, destiné à compenser les dommages psychologiques, émotionnels et physiques causés aux utilisateurs, en particulier si ce sont des enfants et des adolescents », a ajouté la juge.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro avait évoqué fin novembre une convocation devant la justice des représentants de TikTok après la mort de ces trois jeunes ayant réalisé ces défis dangereux.

Des problèmes dans d’autres pays

TikTok est dans le collimateur de plusieurs pays, comme aux États-Unis, où il compte plus de 170 millions d’utilisateurs. Les autorités soupçonnent l’application d’espionner les Américains, de collecter des informations personnelles, mais aussi de servir la propagande chinoise. TikTok réfute ces accusations.

Selon une loi signée cette année, le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, doit se séparer de la populaire application d’ici le 19 janvier ou risquer l’interdiction aux États-Unis. Mais le président élu Donald Trump, qui prendra ses fonctions en janvier, s’y oppose, estimant que cela ne ferait que favoriser Instagram et Facebook.