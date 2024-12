Après la série animée, Chainsaw Man sera adapté en film live-action

Après l’animé Chainsaw Man, adapté du manga par le studio MAPPA, l’homme à tête de tronçonneuse sera de retour avec un film basé sur l’arc « Reze » du manga d’origine. L’information a été dévoilée lors du Jump Festa, et elle a de quoi intriguer tant le manga Chainsaw Man semble à priori peu adapté à une version live-action. Le film suivra les péripéties de Denji, qui, après avoir décroché un rendez-vous avec sa patronne Makima croise la route de Reze, une fille charmante dont il tombe éperdument amoureux. La véritable nature de Reze, qui est une « Devil », plonge l’aventure dans le chaos, obligeant Denji à affronter ses sentiments tout en sauvant le Japon. Le film promet des visuels dynamiques, notamment une scène où Denji chevauche un requin en plein vol (oui, voilà pourquoi une adaptation live-action n’est peut-être pas l’idée de l’année). Prévu pour 2025, le film s’inscrit dans une année chargée pour MAPPA, qui travaille également sur Rose of Versailles, Lazarus pour Adult Swim, et plusieurs séries d’anime.

En parallèle de cette annonce, on apprend que MAPPA n’a pas encore tranché concernant la seconde saison de Chainsaw Man, même s’il reste probable que cette dernière soit produite au vu du succès de la première saison. Il faut dire que le studio a déjà beaucoup à faire avec les nouvelles saisons de Jujutsu Kaisen, Ranma 1/2 et Hell’s Paradise.