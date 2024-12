Pornhub annonce qu’il fermera ses accès en Floride le 1er janvier 2025

Pornhub cessera ses activités en Floride à compter du 1er janvier 2024, en réaction à une nouvelle loi de vérification de l’âge (HB3) obligeant les utilisateurs à prouver qu’ils ont 18 ans ou plus en téléchargeant une pièce d’identité officielle. Cette décision n’est pas une surprise et s’inscrit dans la ligne de conduite de Pornhub face à des lois similaires adoptées dans d’autres États dirigés par les Républicains, comme le Texas, l’Utah et la Louisiane, où la plateforme a également bloqué l’accès à son site.

Voilà ce qu’un visiteur du site Pornhub peut voir s’afficher dès lors qu’il réside en Floride

La nouvelle loi de Floride définit de façon très extensive le contenu « préjudiciable aux mineurs » et impose une vérification « anonyme de l’âge » pour ce type de contenu, suscitant nombre d’inquiétudes sur la vie privée, la liberté d’expression et les abus potentiels liés à la collecte de ce type de données. Des organisation de défense des droits civiques, dont l’ACLU et la Foundation for Individual Rights and Expression, estiment que les définitions particulièrement floues de cette loi pourraient réprimer les discours légaux et établir un dangereux précédent.

La maison mère de Pornhub, Aylo, préconise une vérification de l’âge au niveau des appareils (fonctions de contrôle parental) comme étant la solution la plus sûre et la plus respectueuse de la vie privée. Parallèlement, la Free Speech Coalition, qui représente les plateformes de contenu pour adultes, a commencé à contester ces lois devant les tribunaux, soulignant la contrainte imposée aux adultes et le risque de surveillance intrusive. Alison Boden, la directrice exécutive de la FSC, n’a pas hésité à comparer cette loi à une forme de censure d’État.