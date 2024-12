Seagate est sur le point de lancer son premier disque dur HAMR

Seagate est sur le point de lancer un nouveau disque dur intégrant la technologie d’enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR), une avancée attendue de longue date dans le domaine du stockage de données. Le futur Exos M 30TM 32 To HDD offre ainsi 3 To par plateau et une efficacité énergétique trois fois supérieure par téraoctet par rapport aux disques durs classiques. Basé sur la plateforme Mozaic 3+ de Seagate, il s’agit du premier disque dur de la société à utiliser la technologie HAMR, qui applique une chaleur localisée lors du processus d’écriture afin d’augmenter la densité des données. Ces avancées ouvrent la voie à des disques durs pouvant atteindre une capacité de 50 To à l’avenir, ce qui devrait avant tout profiter aux fermes de serveurs.

Ce disque représente une avancée majeure dans la technologie des disques durs, avancée qui promet une meilleure efficacité et une capacité accrue, susceptible même de façonner l’avenir du stockage magnétique. Bien que la date de sortie officielle de l’Exos M n’ait pas encore été annoncée, les utilisateurs peuvent s’inscrire sur le site de Seagate pour recevoir des mises à jour.