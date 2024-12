Okami 2 : Hideki Kamiya annonce le retour d’une légende du jeu vidéo

C’est l’annonce sans doute la plus émouvante de ces Game Awards 2024 : Hideki Kamiya (Devil May Cry) a présenté le premier teaser d’Okami 2, suite directe du légendaire jeu de Capcom encore considéré aujourd’hui comme l’un des plus beaux jeux vidéo jamais créé (dans le sens « esthétique » du terme bien sûr, mais pas seulement). C’est inespéré, et ce n’est même pas la seule bonne nouvelle puisque pour mener à bien ce projet (pour l’instant au stade de la préproduction), Hideki Kamiya a créé son nouveau studio Clovers, référence bien sûr directe au mythique Clovers Studio de Capcom à qui l’on doit nombre de titres majeurs à l’instar de Viewtiful Joe.

Hormis une louve blanche courant dans une nature aux teintes impressionnistes, ce Okami 2 n’a pas grand chose à offrir de plus que l’annonce de son existence, ce qui sera sans doute bien suffisant pour toux ceux qui pensent que le jeu vidéo peut aussi rejoindre certains arts majeurs. Il nous tarde déjà d’en savoir plus, même s’il faudra sans doute très patient avant d’avoir droit à un peu de gameplay.