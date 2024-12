Iris² : l’Europe autorise le concurrent de Starlink avec sa constellation de satellites

La Commission européenne a donné son feu vert pour Iris², une constellation multi-orbitale de 290 satellites qui doit venir concurrencer Starlink d’Elon Musk.

Feu vert pour Iris²

La Commission européenne a signé un contrat de concession avec le consortium SpaceRISE pour l’infrastructure de résilience, d’interconnectivité et de sécurité par satellite (IRIS²). Ce partenariat permettra de développer, déployer et exploiter le nouveau système de l’Union européenne. Il s’agit d’une étape importante vers la souveraineté et la connectivité sécurisée de l’Europe.

SpaceRISE — un consortium dirigé par les opérateurs européens de réseaux satellitaires SES, Eutelsat et Hispasat, et soutenu par des sous-traitants européens du secteur des télécommunications par satellite tels qu’Airbus et Deutsche Telekom — s’est vu attribuer un contrat de concession de 12 ans pour développer, déployer et exploiter la constellation Iris².

Le système mettra à profit les avantages uniques qu’offrent à la fois les satellites en orbite terrestre moyenne (MEO) et les satellites en orbite terrestre basse (LEO). Cette constellation à la pointe de la technologie fournira :

des services de connectivité sécurisée pour les États membres de l’UE et les autorités gouvernementales;

du haut débit pour les entreprises privées et les citoyens européens, incluant la couverture de zones bénéficiant de peu de connectivité.

Les opérateurs investiront quelque 4,1 milliards d’euros dans un projet public-privé budgété désormais à près de 10,6 milliards d’euros.

« Iris² n’est pas seulement une réalisation technologique, il témoigne de l’ambition et de l’unité européenne », déclare Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie. « Cette constellation à la pointe de la technologie protégera nos infrastructures critiques, connectera nos régions les plus reculées et renforcera l’autonomie stratégique de l’Europe. En nouant un partenariat avec le consortium SpaceRISE, nous démontrons qu’une collaboration entre les secteurs public et privé peut stimuler l’innovation et apporter des avantages tangibles à tous les Européens ».