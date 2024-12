La croissance du secteur numérique français a ralenti en 2024

Le secteur du numérique a connu un ralentissement en 2024 de sa croissance en France, d’après les résultats annuels publiés par Numeum, l’organisation professionnelle du secteur, qui invite à une politique en faveur des investissements.

Ce secteur, qui regroupe les éditeurs de logiciels, les entreprises de services numériques, et le conseil en technologie, a connu en 2024 une croissance de 3,5%, en net ralentissement par rapport aux résultats de l’année précédente (+6,5%). Il est évalué à près de 70 milliards d’euros par Numeum.

C’est un résultat que l’organisation attribue notamment à l’« instabilité politique », qui a entrainé un ralentissement des investissements, et des recrutements. « Près de 30% [un chiffre multiplié par trois par rapport à 2023] des entreprises déclarent avoir réduit leurs recrutements ou ne pas en avoir effectué du tout », souligne ainsi Numeum.

La perte de vitesse a toutefois été inégale au sein du secteur. Les éditeurs de logiciels et les plateformes de cloud se maintiennent ainsi à 8,2% de croissance (contre +10,3% en 2023), tandis que la croissance est tombée à 0,7% du côté des entreprises de services numériques (+4,1% en 2023) et à 1% s’agissant du conseil en technologies (+5,5% en 2023). « Le scénario retenu pour 2025 est la continuité de la dynamique observée » au second semestre 2024, a estimé Numeum.

L’organisation prévoit l’an prochain une croissance de 4,1%, poussée par la croissance des éditeurs et plateformes cloud (+9%).