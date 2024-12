Un tribunal américain des faillites a bloqué il y a quelques heures la vente du site Infowars, appartenant à Alex Jones, au site satirique The Onion, invoquant des défauts dans le processus d’enchères. Bien que The Onion ait apparemment surpassé une offre concurrente de First American United Companies, une entité liée à Alex Jones, le tribunal a estimé que la procédure n’avait pas permis d’obtenir la valeur maximale des offres. Le juge Christopher Lopez a estimé qu’il s’agissait d’une « erreur de bonne foi » du syndic de faillite, ce dernier ayant demandé des offres finales au lieu de permettre une série de contre-offres. Selon Lopez, cette erreur aurait laissé « beaucoup d’argent sur la table. » Cette décision intervient alors qu’Alex Jones a été condamné à une amende d’1,5 milliard de dollars pour diffamation liée à ses théories du complot sur la fusillade de Sandy Hook.

Le stite complotiste Infowars va t-il revenir au site satirique (tendance démocrate) The Onions ?

The Onion avait évalué son offre à 7 millions de dollars, s’engageant à distribuer les fonds aux familles de Sandy Hook et à d’autres créanciers tout en transformant Infowars en une plateforme évidemment purgée de toute désinformation. Malgré la décision du tribunal, le représentant du syndic Christopher Murray doit maintenant résoudre les différends entre les créanciers avant une nouvelle tentative de vente.