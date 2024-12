Micron Technology reçoit 6,16 milliards de dollars dans le cadre du CHIPS Act

Le département du Commerce des États-Unis a accordé au fabricant de puces mémoire Micron Technology jusqu’à 6,165 milliards de dollars de financement direct dans le cadre du CHIPS Act. Ce financement soutiendra plusieurs projets de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, notamment des installations dans l’Idaho et à Syracuse, dans l’État de New York, projets annoncés en 2022. Ces unités de production devraient créer environ 20 000 emplois et s’inscrivent dans l’engagement de Micron à investir 50 milliards de dollars dans la fabrication de puces aux États-Unis, et ce d’ici la fin de la décennie. La subvention CHIPS est comparable aux aides déjà attribuées à des acteurs majeurs de l’inustrie électronique comme Intel, TSMC et Samsung dans le cadre du CHIPS Act.

En outre, le département du Commerce a signé un « Mémorandum préliminaire » non contraignant pour allouer 275 millions de dollars à l’expansion de l’installation de Micron à Manassas, en Virginie. Ce financement intervient à un moment clé, à un peu plus d’un mois de l’investiture de Donald Trump, ce dernier étant particulièrement critique vis à vis du CHIPS Act. Il serait tout de même très étonnant que le 47ème président américain revienne sur les accords d’investissements déjà programmés.