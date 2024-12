Embodied Inc. arrête la vente de son robot Moxie destiné aux enfants autistes

Pour les enfants concernés, cela ressemble à une petite catastrophe, mais il faut croire que le capitalisme moderne se soucie peu des conséquences humaines dès lors que les curseurs économiques sont dans le rouge : Embodied Inc. vient en effet d’arrêter la vente de Moxie, un petit robot à la bouille sympathique qui a été conçu initialement pour assister au quotidien les enfants autistes. Les résultats étaient pourtant enthousiasmants : de nombreuses vidéos prouvent qu’équipé de son module d’IA, Moxie parvenait en effet à communiquer avec les enfants atteints de ce trouble, les faisant sortir peu à peu de leur coquille.



Malgré cette efficacité qui a valu en début d’année à Embodied Inc. un prestigieux AI Award, tous les robots Moxie partout dans le monde cesseront de fonctionner d’ici quelques jours à peine ! La startup Embodied, non contente d’avoir mal géré ses finances et faute d’avoir su attirer les investisseurs, n’a pas prévu le moindre mode « autonome » pour le robot ! Ce dernier fonctionne uniquement rattaché aux serveurs… ou ne fonctionne pas du tout !

https://twitter.com/ZeroStateReflex/status/1863803327995371666?

Et comme nous ne sommes pas dans un conte de fée humaniste, aucune firme bien portante et aucun milliardaire bienveillant ne se sont portés au secours de la petite structure afin de ne pas laisser des enfants autistes dans le pétrin (et pour beaucoup dans un sentiment de deuil). Prévenues à l’avance de ce petit cataclysme, les familles concernées ont donc dû préparer leurs enfants à l’arrêt programmé de leurs compagnons électroniques. Moxie s’inscrit malheureusement dans une longue liste de petits robots domestiques s’étant soldés par des échecs (Cozmo, Vector, etc.). Les robots humanoïdes développés par de grosses firmes auront-ils plus de succès ou seront-ils uniquement les accessoires de luxe de la seule classe aisée et riche ?