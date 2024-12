Meta annonce un partenariat pluriannuel avec le studio de cinéma 3D de James Cameron

Meta vient d’annoncer un partenariat exclusif pluriannuel avec Lightstorm Vision, le studio de cinéma 3D de James Cameron, afin de produire du contenu spatial destiné à sa plateforme de réalité mixte (MR) Meta Quest. Cette collaboration devrait couvrir une large gamme de genres, notamment les sports en direct, les concerts, les longs métrages et les séries télévisées (pour ces dernières via des franchises populaires). En plus de coproduire du contenu 3D relief original, ce partenariat vise à améliorer les capacités des créateurs dans le développement d’expériences stéréoscopiques de haute qualité grâce à des outils avancés, et notamment des technologies basées sur l’IA. Dans le cadre de cet accord, le Meta Quest sera la plateforme exclusive pour les contenus MR de Lightstorm Vision.

Andrew Bosworth (à gauche) est ravi d’avoir signé un partenariat pluriannuel avec Lighstorm Vision, la société de cinéma 3D de James Cameron (à droite)

Le partenariat a été conclu dans la foulée d’une démonstration des derniers équipements de Meta par Andrew Bosworth, directeur technique de Meta et responsable du Reality Labs. James Cameron a salué le potentiel transformateur de ces technologies : « J’ai été impressionné par son potentiel transformateur et sa puissance, ainsi que par ce qu’elle représente pour les créateurs de contenu à l’échelle mondiale, » déclare Cameron. « Je suis convaincu que nous sommes à un véritable tournant historique. Naviguer dans ce futur avec Meta garantira que NOUS disposons TOUS des outils nécessaires pour créer, expérimenter et apprécier de nouvelles formes de médias époustouflantes. » Réalisateur emblématique de films tels que The Terminator, Titanic ou bien encore Avatar, Cameron est depuis longtemps un fervent défenseur du cinéma 3D, ayant largement contribué à son essor dans les années 2010 grâce au développement du système de caméras Fusion.