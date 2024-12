Nvidia fait l’objet d’une enquête en Chine pour violation de la loi anti-monopole

La Chine a lancé une enquête antitrust contre Nvidia, une semaine après que les États-Unis ont renforcé les contrôles à l’exportation de semi-conducteurs vers le pays.

L’Administration d’État pour la régulation du marché (SAMR) en Chine a annoncé qu’elle enquêtait sur Nvidia, suspectant que la société ait violé les conditions d’une approbation conditionnelle qu’elle avait reçue en 2020 pour l’acquisition de Mellanox Technologies, une entreprise spécialisée dans les réseaux. Cette acquisition, la plus importante de l’histoire de Nvidia, avait été finalisée en mars 2019 pour un montant de 7 milliards de dollars. En retour, la Chine avait exigé que Nvidia fournisse un approvisionnement ininterrompu en cartes graphiques (GPU) et en équipements de réseau, tout en s’engageant à ne pas discriminer les clients chinois.

Cette annonce survient alors que les tensions entre la Chine et les États-Unis sont de plus en plus vives. En octobre 2024, les États-Unis ont étendu leurs restrictions sur les exportations de puces avancées vers la Chine, affectant particulièrement celles utilisées pour l’intelligence artificielle. En réponse, la Chine a décidé de resserrer ses propres contrôles à l’exportation, notamment sur les matières premières nécessaires à la production de processeurs sophistiqués.

L’enquête de la Chine contre Nvidia pourrait être perçue comme une réaction directe aux nouvelles mesures américaines. En attaquant l’une des entreprises les plus précieuses du secteur des semi-conducteurs, le pays d’Asie envoie un message fort aux autorités américaines, tout en affirmant sa capacité à riposter. Les revenus de Nvidia en Chine ont atteint 13,5 milliards de dollars au cours des quatre derniers trimestres, représentant 12% de son chiffre d’affaires mondial, une part en baisse par rapport à l’année précédente.