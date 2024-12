Invincible : nouveau trailer et de nouvelles informations sur la saison 3 de la série Prime Video

Annoncée il y a quelques mois, la troisième saison de Invincible sur Prime Video poursuivra sa réinvention des tropes classiques du super-héros avec une approche toujours plus sombre et sanglante. [Spoiler] Après avoir accidentellement tué Angstrom Levy, Mark reprend son rôle sous la supervision de Cecil tout en s’efforçant de s’améliorer en tant que super-héros (il y a du boulot). Cependant, les tensions montent lorsque Mark découvre la décision controversée de Cecil de recruter D.A. Sinclair pour créer des Reanimen en prévision de l’invasion des Viltrumites (vous suivez ?). Pendant ce temps, Omni-Man reste emprisonné par les Viltrumites, refusant de s’allier avec Allen l’Alien contre son propre peuple.

Cette saison introduit également de nouvelles dynamiques avec l’arrivée d’Oliver, le demi-frère de Mark. Bien qu’aussi puissant que son père et son frère, son enthousiasme quasi maladif en fait un danger potentiel, obligeant Mark à le guider tout au long de la saison. On note aussi que la Terre est menacée par un dragon gigantesque, et queMark, le frère maléfique de Dupli-Kate, ainsi que les Mauler Twins auront du pain sur la planche. La troisième saison de la série d’animation Invincible démarrera le 6 février 2025 sur la plateforme Amazon Prime Video. Les trois premiers épisodes seront immédiatement disponibles, suivis d’une diffusion hebdomadaire jusqu’au 13 mars.