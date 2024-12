Le robot humanoïde de Toyota réalise le record du tir le plus long au basket

Le robot basketteur Cue 6, déjà connu pour ses nombreuses prouesses avec un ballon de basket, vient de battre cette fois un record carrément enregistré par le Guinness World Records. Dès son second essai, Cue 6 a réussi un panier à 24,55 mètres de sa cible, ce qui est du jamais vu… pour un robot humanoïde ! C’est peu dire que le robot Cue a considérablement progressé depuis 2017 (année de sa création) : le robot a ainsi successivement été capable de lancer avec précision le ballon dans le panier à quelques mètres de distance, de se saisir lui-même du ballon grâce à de nouvelles mains plus larges et capables de préhension, d’effectuer des lancers francs avec une précision redoutable (le modèle Cue 3 a ainsi effectué une série de plus 2000 lancers francs en 2021), et dans sa dernière mouture de glisser sur le parquet à l’aide de pieds montés sur roues (comme des rollers), le tout en driblant avec le ballon !

Cue a réussi son tir à 24,55 mètres de distance du panier, soit 10 mètres de moins que le record établi par Joshua Walker en 2022 (34,60 mètres)

Le plus fou est de se dire que l’équipe de Toyota en charge de cette machine spectaculaire a développé Cue sur son temps libre, en dehors du temps de travail alloué aux ingénieurs de la firme japonaise. Comme si Cue était un simple projet de divertissement en somme… A ce rythme en tout cas, il n’est plus interdit d’imaginer que dans un futur plus ou moins proche une « team » composée de robots sera en mesure d’affronter une équipe de la NBA…