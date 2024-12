Kia et Hyundai dévoilent un exosquelette non motorisé permettant de soulager les tâches professionnelles répétitives

Les firmes sud-coréennes Kia et Hyundai viennent d’annoncer le développement conjoint d’un exosquelette non motorisé, le « X-ble Shoulder », qui permet de réduire considérablement la fatigue et les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les travailleurs effectuant des tâches physiques en hauteur. Cet équipement se porte comme un gilet et soulage les épaules en réduisant la charge de 60 % ainsi que la tension musculaire deltoïde de 30 %. Pesant seulement 1,9 kg, le X-ble Shoulder dispose de bras-manchons en carbone permettant d’épauler les bras humains et d’absorber les efforts répétés. Ces bras peuvent en outre encaisser jusqu’à 700 000 actions de pliage et dépliage par an. Deux versions sont disponibles : une basique pour alléger les manipulations et une réglable pour faciliter les tâches répétitives, et notamment le soutien de masses (3,7 kg en moins ressenti par l’utilisateur de l’exosquelette).



Ce système a d’abord été testé sur les chaînes de production des deux marques où il sera déployé dès 2025, avant une commercialisation prévue pour 2026. Le X-ble Shoulder fait partie d’une gamme plus large d’équipements innovants conçus par Hyundai et Kia, comme le « X-ble Waist » (pour soulever des charges très lourdes) et le « X-ble MEX » (pour la rééducation).