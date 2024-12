Lupin III : retour à l’animation en 2D pour le gentleman cambrioleur (trailer)

Cinq ans après un Lupin III : The First de très bonne facture malgré une réalisation tout en 3D, les fans du « gentleman cambrioleur » peuvent se réjouir car TMS Entertainment vient d’annoncer un nouveau projet de film. On ne connait pas encore ni le titre ni l’intrigue de ce nouveau métrage, mais l’on sait tout de même que les acteurs-voix japonais de la série originelle seront de la partie pour assurer la continuité soit Kanichi Kurita dans le rôle de Lupin III, Akio Otsuka dans le rôle de Daisuke Jigen, Daisuke Namikawa pour Goemon Ishikawa XIII, Miyuki Sawashiro en Fujiko Mine, et Koichi Yamadera dans le rôle de l’Inspecteur Zenigata. Le studio Telecom Animation Film, bien connu pour son travail sur la franchise et sur Lupin Zero, prendra en charge l’animation.

Takeshi Koike, réalisateur de Redline et de plusieurs films dérivés de Lupin, dirigera le projet en collaboration avec Yuya Takahashi, le scénariste de Lupin Part IV. Quant à la BO, elle sera composée par James Shimoji. Avec cette équipe plus qu’expérimentée, le prochain film Lupin s’annonce déjà comme un « banger ». Cela faisait près de 30 ans qu’un film d’animation Lupin n’avait pas été réalisé en 2D (le dernier film du genre remonte à 1996). Le premier trailer donne en tout cas terriblement envie, la mise en scène et le dynamisme des séquences d’action semblant déjà très au dessus du précédent film en 3D. Lupin III The Movie (titre provisoire) sera visible en salles en 2025.