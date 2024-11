Arnaques en ligne, cryptos : Interpol a saisi 400 millions de dollars, une opération record

Faux policiers au téléphone, arnaque à la cryptomonnaie… L’opération annuelle d’Interpol de lutte contre la fraude en ligne a battu des records en 2024 avec plus de 5 500 arrestations et 400 millions de dollars saisis dans le monde, a annoncé l’institution.

Baptisée « HAECHI V », l’opération s’est déroulée entre juillet et novembre avec la collaboration de 40 pays, précise dans un communiqué l’organisation internationale de coopération policière dont le siège est à Lyon.

Sept types de « cyberfraude » ont été ciblés, tels que le phishing vocal, les arnaques aux sentiments, la « sextorsion » (chantage sexuel) ou encore les jeux d’argent illégaux en ligne générant du blanchiment.

Durant cette opération, des enquêteurs sud-coréens et chinois ont notamment démantelé un vaste réseau de phishing au téléphone, au mode opératoire sophistiqué : les malfaiteurs se faisaient passer pour des représentants des forces de l’ordre pour soutirer de l’argent à leurs interlocuteurs. Plus de 1 900 victimes identifiées y ont au total perdu près de 1,1 milliard de dollars.

Les cryptomonnaies se mêlent aux arnaques en ligne

Les enquêteurs ont aussi mis au jour une nouvelle pratique d’arnaque à la cryptomonnaie. Les victimes se voyaient d’abord proposer d’acheter des stablecoins Tether via de vraies plateformes. Un lien reçu par e-mail leur permettait ensuite de créer leur profil investisseur, mais en cliquant elles autorisaient aussi et sans le savoir les escrocs à accéder à leur portefeuille, dans lequel ils pouvaient dès lors puiser à leur guise.

« Les effets de la cybercriminalité peuvent être dévastateurs : des personnes perdent les économies de toute une vie, des entreprises sont paralysées et la confiance dans les systèmes numériques et financiers est ébranlée », souligne le nouveau secrétaire général d’Interpol, Valdecy Urquiza. « Nos efforts n’ont pas seulement permis de traduire des criminels en justice, ils ont également permis des progrès significatifs dans l’interception et la récupération de fonds illicites », félicite pour sa part Jun Hyeong Lee, directeur du bureau central d’Interpol en Corée du Sud.

Sur cette opération 2024, Interpol affirme avoir presque doublé son nombre d’affaires résolues en matière de lutte contre la fraude en ligne (un peu plus de 8 000) par rapport à celle de 2023.