Cela tient du miracle quand on se souvient des notes du jeu lors de son lancement en 2016 : No Man’s Sky a enfin une note « Très Positive » sur Steam (soit 80% d’avis favorables), un score ultra mérité sachant que le studio Hello Games a publié pas moins de 35 mises à jour ou extensions gratuites depuis le lancement, la plupart apportant du vrai contenu au titre (missions, compatibilité PCVR et PSVR, refonte graphique pour les nouvelles consoles, système solaire et planètes considérablement enrichis, etc.).

Après deux ans d’un suivi exemplaire, le jeu a fini par récolter une note moyenne de la part des joueurs Steam, mais cette fois, un énorme cap est passé puisque No Man’s Sky s’affiche avec un gros macaron tout vert. Ce score de 80% est d’autant plus impressionnant qu’il est la moyenne de 246,821 évaluations. « Passer de 20 % à 21 % d’avis positifs peut ne nécessiter que quelques centaines d’avis positifs, alors que passer de 69 % à 70 % nécessite 10 000 avis positifs. » explique Tim Woodley, Responsable de la Publication chez Hello Games.

Une belle histoire de rédemption comme on en fait très peu dans l’univers du jeu vidéo. No Man’s Sky est disponible sur toutes les plateformes (y compris la Switch)