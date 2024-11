Un site porno bloqué en France reste accessible à cause d’une erreur

Les opérateurs français ont récemment dû bloquer l’accès à plusieurs sites pornos à la suite d’une décision de justice, mais l’un d’entre eux reste accessible. La raison : une simple erreur au niveau du nom de domaine.

xHamster reste accessible en France

Ce sont les sites xHamster, Tukif, Mrsexe ou Iciporno qui ont récemment été bloqués par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Mais il se trouve que xHamster est en réalité toujours accessible selon l’URL utilisée. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris dit qu’il faut bloquer « mrsexe.com, iciporno.com, tukif.com, fr.xhamster.com ainsi que leurs sous-domaines et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ces derniers se conforment [à la loi] et que leurs contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité ». Cela fait suite à une requête des associations e-Enfance et la Voix de l’Enfant.

Le problème ici concerne xHamster, puisque l’URL bloquée est fr.xhamster.com… mais il est toujours possible d’accéder au site via l’adresse xhamster.com. En effet, les fournisseurs d’accès ont seulement bloqué le sous-domaine .fr étant donné que la justice a ordonné un tel blocage. « On a fait précisément ce qu’était demandé par la décision de justice », indique Orange à L’Informé.

L’erreur vient d’une association

Justine Atlan, directrice générale d’e-Enfance, confirme la bourde, sans pouvoir l’expliquer plus en détail à ce stade. L’association promet de trouver une porte de sortie, si elle existe. « Nous allons chercher un moyen de permettre l’application exhaustive de la décision. Là nous n’avons qu’une application la plus restreinte de l’arrêt. En tant qu’association de protection de l’enfance sur Internet, notre souhait est que l’ensemble des sites qui ne respectent pas leurs obligations sur la vérification d’âge soient bloqués pour les internautes français ».

Pour sa part, Laurent Bayon, l’avocat de l’association, indique : « Je me suis basé sur le constat. La seule solution désormais serait de réassigner sur la base de nouveaux constats, ce qui peut aller très vite en référé ».

Même erreur pour Pornhub et Redtube

Il y a aussi le cas de Pornhub, Youporn, Redtube, Xvideos et Xnxx. Leur blocage n’est pas encore actif parce qu’ils sont hébergés dans l’Union européenne et ont soulevé une question relative au droit européen. La justice française attend maintenant une réponse de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour rendre sa décision.

En attendant, les associations e-Enfance et la Voix de l’Enfant ont fait la même erreur qu’avec xHamster. En effet, elles ont demandé à bloquer les adresses youporn.com, xnxx.com, xvideos.com, fr.pornhub.com et fr.redtube.com. De fait, les URL pornhub.com et redtube.com ne sont pas concernées. Mais elles pourraient l’être si le nécessaire être fait d’ici 2025, période où le blocage pourrait être mis en place.