La croissance de l’usage d’Internet dans le monde est lente et un tiers de la population mondiale reste hors ligne, en particulier dans les régions les plus défavorisées, a déploré l’ONU.

« Un tiers de l’humanité n’utilise toujours pas Internet »



On estime que 5,5 milliards de personnes sont actuellement en ligne, selon les dernières statistiques de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Cela représente une augmentation de 227 millions de personnes par rapport à l’année dernière, selon les estimations révisées pour 2023 et cela montre qu’« un tiers de l’humanité n’utilise toujours pas Internet », a déclaré Cosmas Luckyson Zavazava, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT, lors d’un point de presse à Genève.

Il s’est dit préoccupé par les profondes disparités entre les zones urbaines et les zones rurales éloignées, et a déploré que « la connectivité universelle reste une perspective lointaine » dans de nombreux pays pauvres.

Au total, 68% de la population mondiale est désormais en ligne, a recensé l’UIT, mais elle regrette que « des fractures numériques tenaces persistent ». Le rapport « est le récit de deux réalités numériques entre les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu », a relevé la directrice générale de l’UIT Doreen Bogdan-Martin, qui pointe les « écarts marqués dans les principaux indicateurs de connectivité qui empêchent les personnes les plus vulnérables d’accéder en ligne à l’information, à l’éducation et aux possibilités d’emploi ».

Une différence notable selon les pays

Si 93% des personnes des pays à revenu élevé ont utilisé Internet cette année, seulement 27% de leurs homologues des pays à faible revenu étaient en ligne, selon le rapport. « L’écart a presque été comblé dans les pays à revenu élevé, tandis que le fossé reste profond dans les pays à faible revenu », a souligné Cosmas Luckyson Zavazava. « Le monde avance vers l’accès universel à tout petits pas à un moment où il devrait accélérer », note-t-il.

Du côté positif, l’écart d’accès entre les sexes se réduit, avec environ 70% des hommes en ligne, contre 65% des femmes. « Bien que les hommes soient 189 millions de plus que les femmes à utiliser Internet, le rapport montre que le monde évolue vers la parité entre les sexes, sauf dans les pays les moins développés », souligne le responsable.

Les zones rurales restent défavorisées puisque 1,8 milliard des 2,6 milliards de personnes non connectées y vivent.