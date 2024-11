Antitrust : après Google, Apple et Meta, la FTC cible désormais Microsoft

La Federal Trade Commission (FTC) vient de lancer une vaste enquête antitrust sur Microsoft, enquête qui porte principalement sur ses pratiques de concession de licences logicielles et de services de cloud. Approuvée (et sans doute décidée) par Lina Khan, présidente de la FTC, cette enquête est présentée dans un contexte ancien d’allégations selon lesquelles Microsoft pourrait tirer parti de son quasi monopole en matière de logiciels de productivité pour imposer des conditions de licence restrictives, empêchant potentiellement les clients de transférer les données de leur service cloud Azure à d’autres services de cloud concurrents. L’enquête porte également sur les produits de cybersécurité et d’intelligence artificielle de Microsoft.Toujours dans le cadre de cette enquête, la FTC demande à Microsoft un certain nombre d’informations détaillées sur ses activités.

Jusqu’ici, et si l’on omet le procès antitrust fleuve auquel avait participé Microsoft dans les années 90, la firme de Redmond avait largement évité les attaques de la FTC, à contrario des plaintes antitrust qui collent déjà aux basques de Meta, Apple, Amazon et Google. Le résultat de l’enquête demeure toutefois incertain, surtout compte tenu du changement d’administration à venir : le nouveau président américain Donald Trump devrait en effet nommer un directeur de la FTC beaucoup plus favorable aux entreprises, ce qui pourrait se conclure par une mise en pause (ou à la benne) des actions antitrust menées jusqu’ici.