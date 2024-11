Dexter : Original Sin : la série Showtime qui décrit comment tout a commencé (trailer)

Avant que le serial killer Dexter ne parviennent à sa pleine maturité dans la série Showtime éponyme, il y avait le jeune Dexter, étudiant en sciences forensiques, qui avait déjà une âme de tueur en série. Dexter : Original Sin déroule toujours son action à Miami, mais cette fois, le tueur est joué par Patrick Gibson, plutôt ressemblant avec Michael C. Hall par ailleurs. Christian Slater se glisse dans la peau du père adoptif de Dexter et l’on retrouvera quelques têtes connues comme Christina Milian dans son rôle originel de Maria LaGuerta. Le reste du casting est composé de James Martinez (pour le rôle d’Angel Batista), Sarah Michelle Gellar ou bien encore Patrick Dempsey. Quant à Michael C.Hall, il fait la voix du narrateur (en VO), Dexter racontant ici sa propre histoire. A noter que le préquel de Showtime se veut tout à fait « canon » avec la série originale et l’ultime saison en 10 épisodes.



Le trailer de Dexter : Original Sin démarre par une anomalie. Dexter est sur un brancard en direction de l’hôpital et voit sa vie défiler devant ses yeux, ce qui permet d’introduire le préquel. Problème : dans l’ultime saison le tueur en série est bel et bien mort ! Pour la cohérence, on repassera… a moins qu’il ne s’agisse d’un moyen assez grossier d’indiquer que le personnage reviendra dans une nouvelle série (le filon serait-il bon à ce point ?).

Dexter : Original Sins arrivera le 13 décembre prochain sur Paramount+