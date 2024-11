TikTok interdit les filtres de beauté pour ses utilisateurs les plus jeunes

Cible de nombreuses critiques et toujours sous la menace d’une interdiction pure et simple aux États-Unis, TikTok commence (enfin) à prendre des mesures vis à vis de ses utilisateurs non majeurs, sachant que ces derniers composent une grande part de l’audience du réseau social. TikTok a donc décidé d’interdire aux mineurs certains filtres de beauté en réalité augmentée, une mesure destinée à épargner les plus jeunes de la pression d’un culte de la beauté qui fait d’énormes ravages dans nos sociétés modernes. Il aura malheureusement fallu que le régulateur européen hausse à son tour le ton pour que TikTok prenne ces initiatives.

L’accès aux filtres sera donc limité d’ici la fin de l’année (pourquoi pas maintenant, on ne sait pas…), et l’on sait aussi que tous les filtres ne seront pas concernés. Reste une inconnue, celle de la méthode choisie par TikTok pour contrôler l’âge de ses utilisateurs. Du reste, les mineurs pourront toujours regarder les vidéos dans lesquelles des personnes utilisent ces filtres, ce qui risque de limiter l’impact d’une telle mesure.

Il est sans doute bon de rappeler ici que plusieurs études sérieuses ont démontré les effets négatifs de l’usage de TikTok chez les plus jeunes : perte de l’attention, mal-être général, dysmorphie corporelle, perte de repères et du sens du réel, TikTok agit auprès des enfants et adolescents comme une drogue hyper toxique, au point que l’on est en droit de se demander pourquoi ce réseau social n’a pas tout simplement été interdit. Il faut croire que les intérêts financiers de certains grands groupes mêlés à une notion dévoyée de la liberté individuelle (incompatible visiblement avec la notion de « santé publique ») ont considérablement miné le terrain.