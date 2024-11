Hitman : IO Interactive retire le DLC avec McGregor après la condamnation pour agression sexuelle du combattant UFC

IO Interactive vient d’annoncer le retrait de son DLC mettant en vedette Conor McGregor dans Hitman : World of Assassination suite à la condamnation du combattant pour agression sexuelle dans un tribunal civil de Dublin. Le DLC, qui permettait aux joueurs d’assassiner McGregor, connu dans le jeu sous le nom de « The Disruptor », était proposé depuis cet été pour 5 euros. À la lumière de la décision du tribunal, IO Interactive a déclaré la cessation immédiate de toute forme de collaboration avec McGregor, ainsi que le retrait du DLC. A noter que malgré cette déclaration, le DLC est toujours accessible sur Steam, ce qui n’a pas manqué de susciter des réactions enflammées parmi les joueurs.

Ce remue ménage fait donc suite à la condamnation de McGregor dans une affaire d’agression sexuelle survenue en 2018, le jury ayant accordé une indemnité de 260000 dollars en dommages et intérêts à la victime, Nikita Hand. Le retour de bâton a été immédiat suite à cette condamnation, plusieurs joueurs se félicitant même de chasser et tuer (dans le jeu Hitman) un personnage représenté sous les traits d’un agresseur sexuel condamné. Pour information, la mission du Disruptor se déroule sur l’île de Sgail, où le champion de MMA doit affronter un certain Tim Quinn qui est aussi le CEO d’une société high tech baptisée Quantum Leap. L’agent 47 est alors embauché par Quantum Leap pour liquider Le Disruptor.