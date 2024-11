Microsoft : et une nouvelle panne mondiale, une !

Contrairement à nombre d’entreprises françaises ces dernières semaines, Microsoft n’a pas eu besoin de se faire pirater pour se retrouver dans la sauce. Ce lundi 25 novembre, de nombreux utilisateurs du monde entier ont signalé des difficultés à accéder aux services Microsoft 365, en particulier Outlook. D’autres outils comme Exchange Online ainsi que certaines fonctions de calendrier dans Microsoft Teams ont également été touchées. Les utilisateurs concernés ont reçu des messages d’erreur indiquant que les services en question n’étaient pas disponible, et selon Downdetector, les rapports de problèmes ont atteint leur point culminant vers les 10 heures du matin, 92 % des remontées étant liées à Outlook. Les perturbations ont touché plusieurs pays, dont la France, l’Espagne et les États-Unis, et à l’heure d’écrire ces lignes, la situation n’est toujours pas résolue.

We're investigating an issue impacting users attempting to access Exchange Online or functionality within Microsoft Teams calendar. For more information, please refer to MO941162 in the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 25, 2024