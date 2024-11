La Chine développe une navette spatiale

La Chine a sélectionné deux projets pour développer des vaisseaux de fret pour réapprovisionner sa station spatiale en expansion, dont la navette spatiale Haolong. La station, qui comprend actuellement trois modules, devrait s’agrandir pour accueillir davantage d’astronautes et faciliter les expériences scientifiques, technologiques et éducatives en orbite. Cette activité accrue nécessite un soutien logistique solide, et pour répondre à de tels besoins, l’Agence spatiale chinoise (CMSA) a lancé, chose rare, un appel d’offres en choisissant finalement le projet Haolong d’Avic, une société basée à Chengdu qui est une jeune pousse de l’aérospatiale.

AVIC's Haolong reusable shuttle for Tiangong cargo. 10 metres long, 8m wide, ~7 tons or less. https://t.co/BYLtJkLEth pic.twitter.com/RVv3Bd5MW3 — Andrew Jones (@AJ_FI) November 11, 2024

Assez similaire à la navette spatiale de la NASA, Haolong est conçue pour être lancée verticalement sur une fusée Kinetica-2 et revenir sur terre à l’horizontale, comme un avion en somme. Mesurant 10 mètres de longueur avec une envergure de 8 mètres, Haolong dispose d’ailes pliables et de panneaux solaires déployables, permettant ainsi l’amarrage automatique avec la station spatiale chinoise.

Le projet Haolong présente un attrait stratégique important pour la Chine : sa polyvalence lui permet en effet de gérer non seulement des missions de réapprovisionnement mais aussi potentiellement des opérations militaires, en s’appuyant notamment sur les acquis des programmes d’avions secrets chinois. Haolong ressemble donc à une réponse technologique aux navettes américaine (U.S. X-37B) et indienne, conçues elles aussi avec des objectifs militaires à peine voilés. En outre, la Chine cherche à développer son propre gros lanceur concurrent du Starship de SpaceX, ainsi que l’a démontré récemment le financement obtenu par la startup Cosmoleap.