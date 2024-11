La dernière publicité de Coca-Cola est (en partie) générée par l’IA… et ça ne plait pas !

Ça ne passe pas. Coca-Cola vient de diffuser sa traditionnelle publicité de Noël, et à priori rien n’est vraiment choquant concernant ce spot qui fait largement écho à la célèbre campagne Holidays Are Coming de 1995. Oui mais voilà, ce spot de 15 secondes- qui met en scène des camions rouges livrant des bouteilles de Coca-Cola dans un paysage enneigé-, a rapidement déclenché de vives critiques.. pour ses séquences réalisées à l’IA. Certains défauts visuels, comme les roues des camion immobiles ou une représentation maladroite du Père Noël, ont en effet trahi leur origine totalement artificielle. Certains consommateurs de la marque ont alors dénoncé cette démarche comme relevant d’une « dystopie effrayante », regrettant au passage la perte de l’aspect humain et artistique dans la production publicitaire. Le bad buzz était lancé.



Face à ces critiques, Coca-Cola a défendu son choix en affirmant que la publicité est le résultat d’une collaboration entre des créateurs humains et des outils d’IA, n’hésitant pas à mettant en avant les bénéfices de cette technologie. Si l’on en croit Pratik Thakar, responsable mondial de l’IA pour la marque, cette approche permet d’accélérer la production, d’explorer de nouveaux formats et d’offrir des campagnes plus personnalisées tout en restant fidèle à l’héritage de Coca-Cola. Le rêve en somme… L’entreprise ose même présenter l’usage de l’IA comme un équilibre entre tradition et innovation, une « audace » qui pour l’heure n’a pas vraiment convaincu.