Le MMORPG Final Fantasy 14 est annoncé sur mobiles Android et iOS !

C’était une évolution logique pour le genre (un MMORPG), mais l’annonce nous a tout de même pris par surprise : Square Enix annonce que son très populaire MMORPG Final Fantasy 14 sera disponible sur mobiles Android et iOS ! Aucune date n’a encore été précisée, mais les bêta-tests du jeu devraient commencer en Chine « bientôt », avant sans doute un lancement mondial peu de temps après. Développé par Tencent Lightspeed Studios (PUBG Mobile), cette adaptation a pour objectif de recréer fidèlement les éléments de base du jeu original, y compris l’histoire, le système de tâches et le système de combat. Le trailer dévoile en tout cas un niveau de réalisation élevé pour du mobile, le tout sur une superbe BO signée Masayoshi Soken.



A noter que la version mobile proposera une nouvelle aventure liée au Mothercrystal, un élément central dans l’histoire du jeu original, ce qui suggère évidemment un certain niveau de « chevauchement » avec le scénario de Final Fantasy 14 (version consoles et PC cette fois). Les joueurs pourront choisir parmi plusieurs races, neuf emplois initiaux avec la possibilité d’en changer à la volée, ainsi que 11 classes de fabrication et de collecte comme mineur ou alchimiste.

Final Fantasy 14 sera bien sûr optimisé pour le mobile et comprendra des mini-jeux (comme la course de chocobo) et des événements saisonniers. Des fonctionnalités sociales permettront les interactions entre joueurs.