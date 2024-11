Amazon présente deux Echo Show, dont un grand modèle de 21 pouces

Amazon annonce aujourd’hui les Echo Show 21 et Echo Show 15, avec le premier qui a la particularité d’avoir un grand écran pour ce type de produit. En effet, il s’agit d’une dalle Full HD de 21 pouces.

Amazon affirme que l’Echo Show 21 offre une meilleure qualité audio que l’Echo Show 15 d’origine et double presque la surface d’affichage. Une caméra améliorée et un hub domestique intelligent intégré complètent les caractéristiques. Un nouvel Echo Show 15 a également été annoncé avec les mêmes améliorations en matière de son, de caméra et de maison connectée, mais l’écran fait ici 15 pouces.

Les nouveaux Echo Show 21 et Echo Show 15 offrent une meilleure qualité audio en doublant les basses et en utilisant la technologie d’adaptation à la pièce, par rapport à l’Echo Show 15 d’origine. En outre, ces appareils sont désormais équipés d’une caméra à cadrage automatique améliorée qui double le champ de vision et dispose d’un zoom 65% supérieur à celui de l’Echo Show 15 de première génération. Cette amélioration promet une bien meilleure expérience des appels vidéo. En outre, les destinataires des appels bénéficieront d’un son plus clair grâce à la technologie de réduction du bruit intégrée.

D’autre part, les Echo Show 15 et 21 sont dotés d’un hub domestique compatible avec Matter. En utilisant les deux produits comme contrôleurs, les utilisateurs peuvent se connecter directement aux appareils Wi-Fi, Thread et Zigbee et contrôler les lumières, les interrupteurs, etc. Amazon a également inclus le Wi-Fi 6E pour offrir un flux vidéo et audio fluide sur ces appareils.

Le nouvel Amazon Echo Show 15 est disponible au prix de 329,99€. Pour l’Echo Show 21, le prix est de 439,99€.