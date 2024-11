Android 16 est déjà là : les nouveautés et première developer preview

Google annonce Android 16 et propose au téléchargement la première developer preview. La disponibilité se fait bien plus tôt que d’habitude. Il s’agit d’une avance de plusieurs mois par rapport au calendrier habituel.

Android 16 est disponible en version test

En temps normal, Google annonce la nouvelle version d’Android en février et propose une developer preview dans la foulée. Cela permet de proposer la version finale au cours du troisième trimestre. Mais cette année, Android 16 est d’ores et déjà une réalité et la version finale débarquera au deuxième trimestre de 2025.

Quelles sont les nouveautés d’Android 16 ? C’est assez léger pour le moment. Google permet aux développeurs d’intégrer le sélecteur de photos dans leurs applications avec un contrôle pour l’affichage. Google met également à jour Santé Connect pour prendre en charge certains dossiers médicaux. Cette mise à jour permettra à Santé Connect de lire et d’écrire des dossiers médicaux électroniques selon la norme Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). De plus, le Privacy Sandbox apporte quelques améliorations et le partage audio en Bluetooth.

Comme nous pouvons le voir, c’est assez léger pour le moment. On pourrait croire qu’il s’agit d’Android 15.1. Et pourtant, c’est bien d’Android 16. Mais il faut savoir que Google ajoutera d’autres fonctionnalités au fil des mois.

Le calendrier de sortie

La developer preview d’Android 16 est disponible pour les différents appareils Pixel (à partir du Pixel 6). Si vous savez ce que vous faites, la developer preview est disponible sur le site de Google. Il y a aussi la mise à jour OTA à cette adresse.

Concernant le calendrier d’Android 16, le voici :